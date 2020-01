Polițiștii din cadrul Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au fost prezenți, ieri, la Școala nr.13 din Ramnicu Valcea, unde au desfașurat activitați in cadrul programului național ”Școala Siguranței Tedi”. Polițiștii au discutat cu elevii privind siguranța pe strada și in mediul online. La activitate au fost prezente și cadre didactice. Au fost prelucrate informații cu privire la modul in care cei mici trebuie sa se comporte in timpul programului școlar, dar și dupa terminarea acestuia și modul de comportament in calitate de pietoni, dar și in mediul online.