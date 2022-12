Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, au adus un strop de bucurie elevilor clasei a V-a din cadrul Școlii Gimnaziale Pitaru și celor din clasa a II-a de la Școala Generala Glod. Pe langa cadourile oferite, cei…

- Polițiștii doljeni din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații deruleaza, in perioada 28 noiembrie 2022 – 6 ianuarie 2023, campania „Sarbatori in siguranța”. Campania urmarește creșterea gradului de siguranța a populației in raport cu diverse forme de manifestare a infracționalitații…

- Articolul Acțiune pentru prevenirea delincventei juvenile, organizata la Colegiul National “Alexandru Vlahuta” din Ramnicu Sarat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Politistii de la Compartimentul de Analiza si prevenirea Criminalitatii si de la Siguranta Scolara, impreuna cu reprezentanti ai…

- In ziua de 8 decembrie a.c., politistii de la Compartimentul de Analiza si prevenirea Criminalitatii si de la Siguranta Scolara, impreuna cu reprezentanti ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Buzau, au desfasurat activitati informativ-preventive in municipiile Buzau si Ramnicu…

- ​In perioada 14-21 noiembrie 2021, politistii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au fost prezenți alaturi de elevii Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi in mijlocul carora au derulat activitati de informare pe tema prevenirii victimizarii minorilor prin infractiuni informatice,…

- In perioada 14 18 noiembrie 2022, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea Biroul Siguranta Scolara si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, au desfasurat activitati la mai multe scoli din judetul Tulcea, impreuna cu specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare…

- In saptamana 31 octombrie-4 noiembrie 2022, peste 250 de elevi din județul Alba au participat la activitațile informativ-preventive desfașurate de polițiști. Astfel, elevii de gimnaziu și liceu din Alba Iulia, Aiud, Cugir și Galda de Jos s-au intalnit cu polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire…

- Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu cei ai Biroului Siguranța Școlara și alaturi de reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Targu Mureș, au desfașurat marți, 1 noiembrie, la Liceul Tehnologic Nr. 1 din Luduș, activitați ce…