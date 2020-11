Stiri pe aceeasi tema

- Serviciului Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Buzau se confrunta cu o avalanșa de candidați pentru obținerea permisului auto, iar dintre aceștia foarte mulți ajung sa reprogrameze susținerea probei teoretice. Conform S.R.P.C.I.V. Buzau, sunt programați pentru susținerea probei…

- „Pentru a micșora timpul de așteptare de la absolvirea școlii de șoferi pana la susținerea probei teoretice, la nivelul Serviciului Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Buzau s-au adoptat urmatoarele masuri: Candidații aflați la prima examinare vor susține proba teoretica in zilele…

- Toate scolile din municipiul Bacau vor functiona, incepand de luni, 12 octombrie, doar in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile, potrivit unei decizii luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Percheziții de amploare, miercuri, la Serviciul de Permise Iași, patru agenți vor fi duși la sediul DNA pentru audieri, scrie Buna Ziua Iași. DNA face cercetari cu privire la infracțiunea de luare de mita.Trei agenți din cadrul Poliției Rutiere Iași și unul de laServiciul de Inmatriculari și Permise…

- Aproape 30 de șoferi s-au ales cu permisele de conducere reținute pentru ca au fost prinși bauți sau drogați la volan, in noaptea de sambata spre duminica, in timpul unor controale ale polițiștilor de la...

- Istituția Prefectului Județului Argeș informeaza ca pentru buna desfașurare a activitaților ce intra in competența S.P.C.R.P.C.I.V. Arges și deservirea prompta a cetațenilor, incepand cu data de 20.08.2020, la nivelul serviciului este operațional Sistemul Electronic de Dirijare și Ordonare – S.E.D.O.…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunta simplificarea procedurii de inmatriculare a autovehiculelor, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unui ordin al Ministrului Afacerilor Interne, in care este prevazuta si crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor…