- Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, in parteneriat cu Televiziunea Trinitas și Muzeul Vrancei, organizeaza luni, 16 mai 2022, realizarea unei serii de reportaje in incinta Muzeului Vrancei – Secția de Etnografie, din Crangul Petrești. La eveniment vor fi invitați sa participe:…

- AlphaMind CyclingTeam, impreuna cu Consiliul Județean Vrancea și IPJ Vrancea au organizar astazi un concurs de biciclete pentru copii, in Crangul Petrești. Conform unui anunț postat pe Facebook, competiția a inceput la ora 10:00 și a avut loc pe grupe de varsta. In urma cu puțin timp, Consiliul Județean…

- Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu AlphaMind CyclingTeam, participa sambata, 16 aprilie 2022, la ora 10.00, in Crangul Petrești, la un eveniment educativ: Concurs de biciclete pentru copii. Competiția se va desfașura pe grupe de varsta, pentru copii cu biciclete, cu varste intre 5 – 14 ani,…

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Carții pentru Copii și Tineret, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza diverse activitați dedicate acestei sarbatori. Din 1967, Ziua Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret este celebrata in toata lumea pe data de 2 aprilie, ziua de nastere…

- Ca urmare a succesului de care s-a bucurat Proiectul „Povestea strazii mele” lansat anul trecut – implicare comunitara, contribuții la istoria recenta a comunitații, unitate tematica, finalitate editoriala ș.a. –, Biblioteca Judeteana ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prin Sectia de „Carte veche si colectii…