Activități interesante de ziua Grădinii Zoologice Târgu Mureș! Mureșenii sunt invitați sambata, 27 august, sa participe la activitațile organizate cu ocazia zilei de naștere a Gradinii Zoologice din Targu Mureș, de la inființarea careia s-au implinit, la data de 13 august, 58 de ani. "Vom vizita padocurile, și vom hrani animalele in prezența voastra, a celor care ne onoreaza cu vizita. Bineințeles ca … Post-ul Activitați interesante de ziua Gradinii Zoologice... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

