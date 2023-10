Activitati ilegale la frontiera Romaniei. Peste 70 de fapte constatate in ultimele 24 de ore

Traficul la frontiera in data de 15 octombrie 2023 In data de 15.10.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 219.300 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 52.200 de mijloace de transport.Potrivit unui comunicat pus la dispozitie de Politia de Frontiera, pe sensul de intrare in Romania au fost 108.018 de persoane, dintre care 9.120 de cetateni ucraineni. Astfel, ...