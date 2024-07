Activități gratuite, organizate pentru tinerii din Chișinău Direcția Generala Educație, Tineret și Sport informeaza ca in fiecare saptamina, tinerii din municipiul Chișinau pot gasi o gama variata de activitați pe care Primaria municipiului Chișinau le organizeaza in acest sezon estival, absolut gratuit pentru copii și adolescenți. Iata care sint activitațile din perioada 05 – 06 iulie: Vineri, 05 iulie: -15:00 – VR Day -16:00 – Cunoaște-ți vol Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Istituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinau au inceput, din aceasta saptamana, implementarea unui Meniu Model Unic pentru sezonul vara-toamna, aprobat de catre Directia Generala Educatie, Tineret si Sport și coordonat de CSP.

- Primaria municipiului Chișinau anunța lansarea Programului „Vara la Centru”. Destinat tinerilor cu virsta cuprinsa intre 14 și 35 de ani, acest program promite sa transforme zilele de vara intr-o perioada plina de activitați captivante și oportunitați de dezvoltare personala. In fiecare zi de marți…

- Prima etapa de inscriere a copiilor in clasa I, anul de studii 2024-2025, s-a incheiat. Numarul de solicitari expediate, in perioada 1 aprilie - 24 mai, fiind de 9.124. Ce ține de rezultatele finale, acestea vor fi prezentate in perioada 30 mai - 3 iunie. Ulterior, menționeaza Direcția Generala Educație,…

- Directia Generala Educatie, Tineret si Sport a Primariei Municipiului Chișinau informeaza parinții despre procedura de obținere a biletelor de odihna pentru taberele de vara, in cadrul programului Odihna de Vara 2024.

- In sezonul estival 2024, Primaria municipiului Chișinau va organiza mai multe tabere de odihna, noteaza Noi.md. Astfel, vor fi 15 tabere cu sejur de zi in baza instituțiilor de invațamint primar și secundar, ciclu I și II; trei tabere constante „Poenița Vesela”, „Alunelul” și „Cireșarii”, 14 tabere…

- Primaria Capitalei anunța ca prima etapa de inscriere a copiilor in clasa intii, anul de invațamint 2024-2024, care a inceput la intii aprilie, va continua pina pe 23 mai, rezultatele finale ale acestei runde, urmind a fi prezentate pe 31 mai. Despre acest lucru a informat șeful-adjunct al Directiei…

- Direcția Generala Educație, Tineret și Sport a Primariei Chișinau a punctat citeva reguli și sfaturi pentru parinți și pentru copii, pentru o vacanța sigura și plina de bucurii, noteaza Noi.md. {{744364}} Incurajați copiii sa va informeze intotdeauna unde merg și cu cine sint; Sa-i informați pe copii…

- Direcția Generala Educație, Tineret și Sport a Primariei municipiului Chișinau anunța ca au fost aprobate Centrele de bacalaureat pentru sesiunea 2024, in baza deciziei Comisiei Naționale de Examene. Astfel, in municipiul Chișinau, examenul național de bacalaureat va fi organizat in 31 de centre. {{41349}}…