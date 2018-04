Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” marcheaza pe 25 aprilie Ziua Internaționala a ADN printr-o serie de activitați destinate atat publicului larg cat și unui segment specific de public, liceenii, conform urmatorului program: 1. Incepand cu orele 10.00, 12.00, 14.00 si 16.00, elevii…

- Cu ocazia Zilei Astronomiei, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” și Editura PANDORA M ii invita pe copii sambata, 21 aprilie 2018 incepand cu ora 10:30, la atelierul intitulat „Cum se face un Univers?”. La intalnire va participa scriitorul Alex Doppelganger, care le va explica micuților…

- "Corpul uman - Simturile" este tema atelierului la care sunt invitati sambata, de la ora 10,15, la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa", copiii cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani. "Pornind de la "Enciclopedia pentru copii" aparuta la editura Corint Junior, prin cateva…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe cei mici sambata, 24 martie 2018 de la ora 10:15, la atelierul „Corpul uman - Simțurile”, susținut de Anca Bontaș, specialist al...

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Expozitia "10 zile de iubire", care prezinta zece povesti de dragoste din lumea animalelor, presarate cu tandrete, cantece, dansuri si acrobatii, poate fi vizitata in perioada 14 - 24 februarie la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti.

- O serie de actiuni menite sa sarbatoreasca ziua marelui naturalist Charles Darwin vor fi organizate in perioada 10 - 12 februarie, la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" si la Libraria Humanitas de la Cismigiu. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, sambata si duminica, de la ora…

- Expozitia "Venin - frumuseti de neatins", care include unele dintre cele mai temute specii veninoase din lumea animala, poate fi vizitata la Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti pana pe 1 mai, potrivit unui comunicat...