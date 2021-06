Ieri, 15 iunie, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfasurat activitați preventive cu reprezentanți ai claselor a XI-a din cadrul pentru implementarea Proiectului RO Cyberex – Perfecționare. Proiectul are ca scop cooperarea și prevenirea in lupta criminalitații informatice, ce a presupus creșterea gradului de informare și conștientizare a elevilor cu varste cuprinse intre 10 și 18 ani din Romania, cu privire la riscurile asociate criminalitații informatice in mediul online (atacuri cibernetice și pornografie infantila). Elevilor le-au fost prezentate…