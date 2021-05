Activitati de verificare a transportului rutier de persoane, pe principalele drumuri din judetul Constanta. Au fost aplicate amenzi

Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de joi, 27 mai, polițiștii rutieri din judetul Alba au verificat 40 de autovehicule destinate transportului public de persoane. Conducatorii de autobuze si microbuze au fost testati cu aparatul etilotest. Niciunul dintre șoferi nu era sub influența bauturilor alcoolice. Actiunile…

- Actiune desfasurata de politistii rutieri din Constanta. Politistii rutieri au retinut 7 permise de conducere, dintre care 6 pentru depasirea limitei de viteza si au restras un certificat de inmatriculare.La data de 19 mai a.c., politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului…

- Viteza excesiva, in atentia politistilor rutieri constanteni. Politistii rutieri au retinut 38 de permise de conducere, dintre care 21 pentru depasirea limitei de viteza legala cu peste 50 km h.In perioada 14 16 mai a.c., politistii formatiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- In ultimele 24 de ore, s-au desfașurat ample acțiuni de verificare cu efective marite in filtre rutiere, zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea…

- In ultimele 24 de ore au fost aplicate amenzi in valoare de 44.000 de lei.Fortele cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice continua sa actioneze, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID 19 pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, au fost aplicate, de catre politistii…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat 210 polițiști…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Au fost efectuate 68.184 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse. In urma actiunilor…

Amenzi in valoare totala de 15.100 de lei