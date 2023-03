Activități de prevenire desfășurate de polițiști, în trei unități de învățământ din județ Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Covasna au continuat activitațile informative cu caracter educativ și preventiv, in unitațile de invațamant din județul Covasna, pentru siguranța elevilor și pentru preintampinarea producerii unor evenimente de natura a aduce atingeri bunei desfașurari a procesului educațional. Astfel, luni, 13 martie 2023, polițiștii din cadrul Biroului de Analiza și […] Articolul Activitați de prevenire desfașurate de polițiști, in trei unitați de invațamant din județ apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

