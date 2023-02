Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana impreuna cu Ministerul Educației Nationale și Cercetarii Științifice, in parteneriat cu firma „Tymbark Maspex” Romania continua și in acest an școlar unul dintre cele mai ample programe educative implementate la nivel național, respectiv Programul ”Scoala Sigurantei Tedi”. Aflat la cea…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și cei de la Biroul Siguranța Școlara au fost prezenți intr-un centru comercial, din municipiul Targoviște, unde i-au intampinat pe cetațeni cu sfaturi și pliante pentru reducerea gradului de victimizare prin implicarea…

- Azi, 29 decembrie 2022, polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii și cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au atras atenția asupra riscurilor la sunt expuse animalele atunci cand, in preajma lor, se folosesc articole…

- Polițiștii albaiulieni atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse animalele atunci cand se folosesc articole pirotehnice in preajma lor: Recomandarile polițiștilor Polițiștii albaiulieni atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse animalele atunci cand se folosesc articole pirotehnice…

- Pentru creșterea gradului de siguranța al cetațenilor polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Covasna – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara impreuna cu polițiști din cadrul serviciilor din aparatul județean polițiile municipale și orașenești…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea, Biroul Siguranta Scolara si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat o ,,altfel" de activitate la Liceul cu Program Sportiv din municipiul Tulcea. Si de aceasta data, elevilor le a fost pus in vedere sa adopte…

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cei ai Serviciului Rutier și polițiști ai Poliției municipiului Campina, insoțiti de reprezentanții Agenției Naționale Antidrog și de cei ai Agenției Naționale Impotriva…

- In perioada 14 18 noiembrie 2022, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea Biroul Siguranta Scolara si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, au desfasurat activitati la mai multe scoli din judetul Tulcea, impreuna cu specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare…