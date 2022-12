Iarna este un anotimp absolut superb, magic, cu peisaje parca desprinse din poveste, iar in Calimanești – Caciulata lucrurile nu sunt mai prejos. Acum, in zilele noastre, momentele feerice, cu nameți uriași și zapada ce trasnește sub ghete sunt din ce in ce mai rare. Zapada este foarte puțina, doar in unele zone și doar in anumite perioade. De aceea, trebuie sa profitam din plin de ceea ce ne rezerva acest anotimp! In acest articol vom descoperi impreuna care sunt cele mai recomandate locuri de vizitat in Calimanești – Caciulata! Ce poți face in stațiunea Calimanești – Caciulata pe timp de iarna?…