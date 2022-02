Stiri pe aceeasi tema

- Trei proiecte importante pentru comunitatea locala din Sfantu Gheorghe, ce vizeaza construirea unei crese, unei gradinite si unui nou patinoar, vor demara in acest an, a anuntat miercuri primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, lucrarile vor fi realizate cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii…

- Biblioteca Judeteana din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru organizarea celui mai mare targ de carte din Sfantu Gheorghe, care va avea loc la sfarsitul lunii mai. Directorul Bibliotecii, Szonda Szabolcs a declarat ca evenimentul, organizat in parteneriat cu autoritatile locale, va avea loc,…

- Elevii care participa la programul Pedibus, initiat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a-i stimula sa mearga pe jos la scoala, s-au intalnit luni, in centrul orasului, cu Mos Nicolae, care le-a oferit cadouri. „In aceasta dimineata, un numar record de elevi s-au alaturat traseelor…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Avram Iancu’’ din orașul Covasna, au realizat un adevarat „pod peste timp” intre momentul scrierii Credenționalului din data de 27 noiembrie 1918 la Covasna, prin care se stabileau delegații cercului electoral Trei Scaune,…

- In cadrul parteneriatului dintre Școala Gimnaziala „Romulus Cioflec” din satul Araci, comuna Valcele, și Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR), marți, 23 noiembrie a.c. s-a desfașurat activitatea de educație intitulata „Romania mea iubita”. Pe pagina de socializare a muzeului se menționeaza…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, propune revocarea hotararii de infiintare a unui parc zoologic in zona Sugas Bai, in urma opozitiei exprimate de un grup de activisti de mediu, si realizarea unui studiu de impact. In proiectul de hotarare postat pe pagina de internet a Primariei,…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe, in parteneriat cu Muzeul Municipiului București, organizeaza expoziția outdoor de grafica și colaj fotografic intitulata „Dacii din estul Transilvaniei”, care beneficiaza și de arhiva media „Aurul și Argintul antic al Romaniei” a Muzeului…

- Elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din locaitatea Covasna au participat, recent, la o lecție deschisa organizata la Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe, ce a avut ca tema descoperirile arheologice din zona orașului in care locuiesc sau invața.…