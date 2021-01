Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata și cat costa cremele lansate de Pharrell In urma cu aproximativ 2 saptamani, Pharrell a lansat o linie de produse cosmetice. Se numește Humanrace și artistul spune ca reprezinta rutina lui zilnica de ingrijire. Cremele lansate de Pharrell au starnit foarte mult interes. Motivul principal?…

- Dupa caine, alergarea este, neindoielnic, cel mai bun prieten al omului: timp de sute de mii de ani ea ne-a urmat credincioasa de-a lungul intregii noastre evoluții și ne-a fost partener de nadejde. Alergarea a contribuit și ea in timp, decisiv, la forma pe care o are corpul uman in prezent. Practic,…

- Pina la luarea deciziei de a participa in actuala campanie electorala, primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, nu s-a gindit la politica, iar pe parcursul intregii perioade de activitate in funcția de primar al capitalei s-a ocupat exclusiv de treburile orașului. Declarația a fost facuta intr-un…

- Primaria municipiului Chișinau va participa la implementarea proiectului trilateral „Impreuna impotriva COVID - 19 - Mannheim - Chișinau - Cernauți". Acest proiect prevede consolidarea parteneriatelor bazate pe solidaritate intr-o situație de urgența creata de pandemie și schimbul de experiența in cele…

- Explozia cazurilor de COVID-19 devine de la zi la zi mai apasatoare, astfel ca autoritațile sunt obligate sa ia masuri dintre cele mai stricte pentru a preveni raspandirea virusului. In ceea ce privește intrarea Capitalei in scenariul roșu, noul inspector școlar a venit cu informații noi legate de activitațile…

- Cinci parlamentari PSD si deputatul PNL Florin Roman au depus un proiect de lege care limiteaza drastic accesul la informatiile publice, afirmand ca activitatea unor institutii este blocata pentru a putea furniza informatii din „maldare intregi de hartii”. Ei vor astfel sa permita autoritatilor sa refuze…

- La Ocna Mureș, din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 inregistrate in ultimele 14 zile, masca devine obligatorie in spații publice. De asemenea se reduce activitatea comerciala in piața agroalimentara din oraș. Mai mult se suspenda comerțul ambulant. Masura intra in vigoare de joi, 15 octombrie. …

- Activitatea didactica a fost suspendata la mai multe clase de la patru scoli si colegii din Galati, Tecuci si alte doua localitati din judet pe fondul cresterii alarmante a infectarilor cu noul coronavirus.