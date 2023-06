Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere de vacanța 2023 pentru: militari, politistii si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala Vouchere de vacanța 2023 pentru: militari, politistii si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala…

- „Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea 500/2002 privind finantele publice si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din legea 273/2006 privind finantele publice locale, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in martie 2023, de 1.277.054, cu 470 mai multe comparativ cu luna precedenta, 63,88% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

- Zeci de mii de persoane inșelate cu investiții fictive prin metoda Call center. Prejudiciu de 89 milioane euro. Cum opera rețeaua Circa 33.000 de persoane au fost inșelate de un grup infracțional organizat, care opera prin centre de asistența telefonica și promitea profit in urma unor investiții. Prejudiciul…

- Un numar de 4.513 persoane au suferit accidente de munca in 2022, dintre care 99 si-au pierdut viata, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.De asemenea, anul trecut, s-au produs 12 accidente de munca colective, in care au fost implicate 44 de persoane, dintre…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Dintre acestia,…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) relateaza Agerpres. Dintre acestia,…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre acestia, 681.369 aveau perioade…