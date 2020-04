Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la un centru de plasament pentru minori cu handicap sever din Iasi, dupa ce un copil a fost depistat pozitiv cu SARS CoV 2. Este vorba despre Centrul de plasament „Sfantul Andrei". Directia de Sanatate Publica a demarat o ancheta, iar angajatii si copiii care au intrat in contact cu baiatul au…

- In jur de 1.250 de teste au fost efectuate in judetul Alba de Directia de Sanatate Publica (DSP) in aproape doua saptamani, cu o capacitate actuala de testare de 200 de teste pe zi, anterior fiind realizate aproximativ 120 in decursul a trei saptamani la un laborator din Cluj-Napoca, potrivit Agerpres."De…

- Prin OUG și ordonanțele militare din ultima saptamana, guvernul a adus o serie de modificari masurilor luate deja, pe care vi le prezentam mai jos. In primul rand, ce trebuie sa faca firma daca un angajat are coronavirus? Este obligat sa informeze in primul rand Direcția de Sanatate Publica. Nu are…

- Numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a crescut substantial in Alba, ajungand la 729 in cursul dupa-amiezei de joi, dupa ce dimineata erau 594 iar miercuri, 496, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste persoanele…

- Mai exact, barbatul se afla in izolare de 11 zile și deși mai avea 3 zile de stat din cele 14 impuse a decis sa plece in alta localitate. Cei izolați la domiciliu sunt monitorizați de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica prin telefon, cum se face, de altfel, la nivelul intregii țari. Nu exista…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba avertizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu sa respecte masurile impuse de autoritați. In caz contrar, acestea vor fi sancționate cu amenzi de pana la 20.000 de lei. „In contextul epidemiologic actual, al expansiunii la nivel european a imbolnavirilor…

- Persoanele angajate și asigurate in sistemul de sanatate pot beneficia de concediu medical și indemnizație pentru carantina, pentru prevenirea imbolnavirilor. In aceasta perioada, va primi doar o parte din salariu. In aceste cazuri, persoana respectiva se adreseaza Direcției de Sanatate Publica pentru…