Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea seismica din judetul Gorj ramane intensa și va continua timp de aproximativ o luna, a transmis vineri, 17 februarie, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „Nu excludem și posibile replici mai puternice”, a informat INFP. Instituția a anunțat ca se inregistreaza…

- Activitatea seismica din judetul Gorj este in continuare intensa, se incadreaza in parametrii estimati dupa un soc principal si va continua timp de aproximativ o luna, precizeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul produs vineri la ora 11:11, de magnitudine…

- Peste 200 de replici au zguduit Romania in urma cutremurului cu magnitudine 5,7 pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, in Gorj, fiind cel mai mare cutremur din aceasta zona seismica, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit…

- Cutremurul major, cu magnitudinea de 5,,7 grade pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, la ora 15:16 in județul Gorj, care a fost resimțit și la Lugoj, a fost urmat, pana miercuri, 15 februarie, la ora 9, de 34 de replici, cu magnitudini intre 2,0 și 4,1 grade, potrivit datelor anunțate de…

- Mircea Radulian, cercetator științific la Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 14 februarie, la Digi 24, ca seismele inregistrate in ultimele doua zile in zona Olteniei, cu magnitudini de 5,2 și 5,7, sunt cele mai mari produse vreodata in aceasta…

- Cutremur in Romania: 5,7 grade in Oltenia! Un nou cutremur a avut loc in Romania! Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat azi ca s-a produs un nou cutremur, de 5,7 grade pe scara Ricther. „2023-02-14 15:16:53 cutremur in OLTENIA, GORJ, ml=5.7, h=40.0km. Cutremur…

- UPDATE: La ora 17:21:14 (ora Romaniei), s-a produs o replica de 3 ML, in aceeași zona și tot la adancimea de 15 km. Potrivit INCDFP, replica de 3,00 s-a produs „la 109km SV de Sibiu, 111km NV de Craiova, 146km V de Pitesti, 157km SE de Timisoara, 176km SE de Arad, 181km S de Cluj-Napoca,…

- „In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 102km SV de Sibiu, 107km NV de Craiova, 137km V de Pitesti, 166km E de Timisoara, 179km S de Cluj-Napoca, 183km SE de…