Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect privind recunoasterea activitatii economice desfasurate de catre persoanele fizice autorizate (PFA) ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate. Proiectul a fost adoptat cu 82 de voturi “pentru”, unul “impotriva” si 43 de abtineri. Propunerea legislativa, initiata de parlamentari USR PLUS, are ca obiect de reglementare completarea OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu un nou articol potrivit caruia activitatea…