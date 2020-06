Activitatea in cadrul administratiei presedintelui israelian Reuven Rivlin a fost suspendata duminica si sediul presedintiei a fost dezinfectat dupa ce un angajat a fost confirmat cu noul coronavirus, informeaza agentia EFE. ''Sambata, (resedinta oficiala a presedintiei) Beit HaNasi a fost informata ca unul dintre angajatii sai a fost testat pozitiv pentru coronavirus. In urma anuntului, se desfasoara consultari cu Ministerul Sanatatii cu privire la plasarea altor angajati in carantina si asupra implicatiilor pentru presedintele Rivlin'', in varsta de 80 de ani, a declarat purtatorul…