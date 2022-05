Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400.000 de Persoane Fizice Autorizate (PFA) sunt inregistrate in prezent in Romania. Acestea reprezinta 27% din totalul entitaților economice active din intreaga țara. In anul 2020, PFA-urile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

