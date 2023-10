Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca daca refuzi sa iti faci datoria ca medic, nu discutam despre malpraxis, ci despre altceva si a mentionat ca doreste sa existe o autoritate la nivel national care sa verifice modul in care se acorda serviciile medicale.“Malpraxis inseamna ca tu…

- Președintele Forța Dreptei, senatorul Adrian Oros, a comentat loviturile primite de liderii PNL Cluj de la ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a scos de la finanțare spitalele promise de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Clujul a ramas fara Spitalul Pediatric și Centrul…

- Asta a transmis ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, in Poiana Brașov, prezent la prima ediție a Școlii de vara a medicilor rezidenți in medicina de familie. Oficialul a susținut ca autoritațile ar trebui sa creeze pachete stimulative, care sa includa cazarea, diverse facilitați, stimulente financiare.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca este un gest de normalitate ca managerul spitalului Botoșani, unde o tanara gravida a murit in așteptarea medicilor, a fost demis dar ca trebuie sa existe masuri si proceduri clare pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai…

- Alexandra, o tanara mamica in varsta de 25 de ani, insarcinata, a murit vineri de dimineața la spitalul din Botoșani, dupa mai bine de șapte ore in care s-a plans de dureri și nimeni nu i-a acordat atenție. In urma ei raman trei copii, o fetița care merge la școala și doi baieței. Nașul de cununie al…

- In Republica Moldova va fi introdus un sistem de licențiere a activitații medicilor. O spune ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, potrivit careia activitatea fiecarui medic, o data la cinci ani, va fi supusa unei evaluari. Daca medicul nu va fi preocupat de instruirea sa continua sau in activitatea sa…

- Domnule ministru, am aflat din presa despre „dorința” dumneavoastra de a colabora cu sindicatele din Sanatate și ca ați dori sa „sprijinim” desfașurarea in siguranța a actului medical. Din pacate, pana acum nu am simțit dorința dumneavoastra sincera, in fapt, avand in vedere lipsa deschiderii la dialog…

- Dana Budeanu susține ca printr-o decizie luata de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a reușit sa anuleze toate diplomele medicilor stomatologi, iar cabinetele se vor desființa, urmand ca doi coloși privați sa preia intreaga piața. In acest context, Budeanu ii cere premierului Marcel Ciolacu sa ii…