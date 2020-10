Activitatea IPO globală înregistrează o revenire spectaculoasă în trimestrul al treilea din 2020 Activitatea intensa de pe piața IPO globala din trimestrul al treilea al anului 2020 contrazice tradiția de scaderi inregistrate, in mod normal, in aceasta perioada. Pe fondul unei avalanșe de lichiditați pe piața, T3 2020 devine cel mai activ al treilea trimestru din ultimii 20 de ani in funcție de capitalul atras și al doilea dupa numarul de tranzacții. La nivel global, activitatea din primele noua luni ale anului 2020 a inregistrat o creștere de 14% a numarului de IPO-uri la 872 de tranzacții și o impresionanta creștere de 43% a valorii tranzacțiilor, care a ajuns la 165,3 miliarde dolari.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

