Activitatea întreprinderilor din zona euro a scăzut din nou în noiembrie Scaderea activitații de afaceri din zona euro s-a atenuat in noiembrie, dar a ramas pe scara larga, sugerand ca economia blocului se va contracta din nou in acest trimestru, deoarece consumatorii continua sa iși limiteze cheltuielile, arata un sondaj, potrivit Reuters. In ultimul trimestru, economia s-a contractat cu 0,1%, au aratat datele oficiale, iar indicele […] The post Activitatea intreprinderilor din zona euro a scazut din nou in noiembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea activitatii de afaceri din zona euro s-a accelerat luna trecuta, deoarece cererea din industria dominanta a serviciilor a scazut si mai mult, a aratat luni un sondaj, sugerand ca exista o probabilitate tot mai mare de recesiune in regiune, transmite Reuters. Economia zonei euro s-a…

- Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a anunțat ca a decis sa se desparta de partenerul sau din cauza unor comentarii sexiste facute de barbat la televiziune, potrivit Reuters. Cei doi au un copil și au format un cuplu timp de 10 ani, potrivit Rai News. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 10,36%, cele nealimentare cu 6,68%, iar serviciile cu 12,10%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi. In septembrie, comparativ cu…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Slovakia will impose temporary controls on its border with Hungary due to a rising number of illegal migrants, the government said on Wednesday, a reaction to checks that the Czech Republic and Poland put on Slovak borders, according to Reuters. Slovakia has faced an eleven-fold increase this year in…

- Record growth in clean energy technology, including solar panels and electric vehicles, means it is still possible to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, the International Energy Agency (IEA) said on Tuesday, according to Reuters. But it also said the world would need to invest nearly $4.5…

- Russia carried out its biggest missile attack in weeks across Ukraine on Thursday, pounding energy facilities in what officials said appeared to be the first salvo in a new air campaign against the Ukrainian power grid, according to Reuters. Power cuts were reported in five Ukrainian regions in the…

- The euro zone swung to an unadjusted 6.5 billion euro trade surplus in July from a 36.3 billion euro deficit a year earlier as costs of energy imports plunged and exports of manufactured goods surged, data showed on Friday, according to Reuters. The European Union’s statistics office Eurostat said the…