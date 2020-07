Stiri pe aceeasi tema

- Markit: Activitatea economica in zona euro a revenit pe crestere in iulie, dupa atenunarea restricțiilor impuse de pandemie Activitatea economica in zona euro a revenit pe crestere in iulie, dupa atenuarea restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei cu coronavirus, arata rezultatele unui…

- Prefectul Emanuel Soare dezminte informațiile vehiculate in spațiul public, conform carora se vor inchide anumite localitați din județ sau chiar intreg Argeșul. Deși Legea carantinei și izolarii, intrata in vigoare de azi, permite inchiderea unor localitați, daca se indeplinesc anumite criterii, in…

- Din grija pentru sanatatea publicului și a angajaților, spectacolele care urmau sa se joace în curtea Muzeului de Arta, atât în weekenduri, cât și cele programate în datele de 17 și 25 iulie, în parteneriat cu Iulius Mall, au fost anulate. Teatrul își…

- ”Am continuat sa investim MASIV si in luna iunie si se vede. 16.1 miliarde lei cheltuiti pe investitii in primele 6 luni din 2020! Cea mai mare suma cheltuita pe investitii in ultimii 10 ani”, a anuntat, vineri, intr-o postare pe Facebok, Flrin Citu. Potrivit acestuia, ”socialistii lui Dragnea au cheltuit…

- Potrivit BNR, euro a ajuns vineri la 4,8421 lei in crestere cu 0,06% fata de nivelul 4,8394 lei pentru un euro atins joi. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut și el vineri cu 0,43%, de la nivelul de 4,2998 lei pe unitate la 4,3181 lei…

- Activitatea sectorului privat din Zona Euro a continuat sa se contracteze în mai, dar într-un ritm mai puțin accelerat decât în aprilie, grație ridicarii progresive a masurilor de carantina, potrivit primei estimari a indicelui compozit PMI publicat de Markit, scrie AFP.Indicele…

- Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire, noile cazuri anuntate duminica reprezinta un salt fata de cazul unic inregistrat cu o zi in urma. La originea aceste cresteri a imbolnavirilor se afla 11 persoane diagnosticate in orasul Shulan din provicinia Jilin,…

- El spune ca amploarea si durata socului macroeconomic al pandemiei depind de cat de mult vor fi pastrate masurile de izolare, de impactul acestora asupra sectoarelor economice si de viteza la care activitatea va reintra in normalitate Lane a avertizat ca este posibil sa dureze cel putin inca trei ani…