Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Covasna a informat miercuri, 23 septembrie, ca noi scenarii roșii au fost instituite in județ, insemnand ca activitatea didactica fața in fața se suspenda pentru 14 zile. Este vorba despre o clasa de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, doua clase…

- Sapte unitati de invatamant din judetul Covasna au intrat, incepand de luni, in scenariul rosu, urmand sa deruleze cursuri exclusiv online, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). Potrivit sefului ISJ Covasna, Kiss Imre, scenariul rosu a fost aplicat la Liceul teoretic „Mikes Kelemen”…

- Activitatea didactica se suspenda, la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfantu Gheorghe, unitatea de invațamant intrand, astfel, in Scenariul 3, adica urmand sa deruleze procesul instructiv-educativ doar online, a anunțat, joi, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. „In urma adresei Direcției…

- Dupa infaptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, pe parcursul integrarii fostului județ Treiscaune, astazi Covasna in realitatile economice, sociale si culturale ale Romaniei reintregite, importanți demnitari și personalitați ale vieții publice romanești au vizitat județul, fiecare vizita a inceput,…

- Direcția de Asistența Sociala a municipiului Sfantu Gheorghe, impreuna cu Fundația Creștina Diakonia și Serviciul de Ajutor Maltez, au depus un dosar de cerere de finanțare pentru obținerea unui grant de un milion de euro, la Ministerul Fondurilor Europene. Finanțarea este destinata sa sprijine copiii…

- Opt spectacole au intrat in finala celei de-a cincea editii a Festivalului national de teatru DbutanT, care va avea loc in luna octombrie in organizarea Teatrului „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si a Teatrului de Stat din Constanta. Potrivit organizatorilor, in concurs au fost inscrise un…

- In județul Covasna, rata finala de promovare a examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2020), dupa soluționarea contestațiilor, este 73,55% (in creștere cu 1,25%, comparativ cu rezultatele inițiale – 72,50%), a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Din totalul…

- Locuitorii din Sfantu Gheorghe s-au obișnuit deja cu faptul ca municipalitatea amenajeaza periodic instalații creative in spațiul public, in toate anotimpurile. In timp ce iarna ati putut conduce o bicicleta tandem in centrul orașului, iar copiii au putut sa cutreiere orașul de basm din Betleem, vara…