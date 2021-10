Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect privind recunoasterea activitatii economice desfasurate de catre persoanele fizice autorizate (PFA) ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate. Proiectul a fost adoptat cu 82 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 43 de abtineri.…

- Plenul Senatului a adoptat luni, cu unanimitate de voturi, proiectul initiat de parlamentari PSD, AUR si USR PLUS care vizeaza construirea Institutului Regional de Medicina Cardiovasculara Iasi (IRMCI), ce va deservi persoanele cu astfel de afectiuni din Moldova si care, in prezent, sunt obligate…

- Proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova a fost aprobat in lectura finala, in cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 24 august curent. Documentul va intra in vigoare la 01 ianuarie 2023, transmite Noi.md. Proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova a fost aprobat in lectura finala,…

- Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanța de urgența prin care vrea sa-i stimuleze pe cei care primesc ajutoare sociale sa munceasca. Persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social vor fi obligate sa se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de munca din 6 în 6 luni. De asemenea, acele…

