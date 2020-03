Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei (foto: www.universul.net) In aceasta seara, Ministrul de Interne Marcel Vela a facut mai multe declarații importante referitoare la criza coronavirus, in contextul instituirii starii de urgența: Imediat dupa ce președintele Iohannis a semnat decretul de…

- Gazda a numeroase organizatii internationale, inclusiv sediul european al ONU, cantonul elvețian Geneva a decretat, luni, stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritațile au interzis toate adunarile publice cu mai mult de cinci participanți.Anuntul a fost facut in contextul in care…

- EFORTURI MASIVE… Autoritatile romane fac eforturi disperate pentru a tine sub control maladia coronavirus. La Vaslui, deja, mai multe institutii publice au anuntat ca isi suspenda activitatea cu publicul si lucreaza doar pe baza programarilor online. La operatorii de apa-canal, gaze sau alte servicii…

- Presedintele Igor Dodon a anuntat ca, in contextul raspandirii coronavirusului, autoritatile iau in calcul prelungirea vacantelor elevilor si sistarea activitatii gradinitelor. Potrivit lui, OMS recomanda sa fie intreprinse asemenea actiuni doar cand exista cazuri de infectare cu noul virus in interiorul…

- Calitatea produselor alimentare furnizate in scoli si gradinite a revenit pe agenda autoritaților municipale. Responsabilii de la Primaria Capitalei propun ca achizițiile in acest sens sa fie efectuate centralizat de catre persoane calificate, si nu de catre sefii de directie,

- Autoritațile din comuna hunedoreana Baru sunt deschiși tuturor acțiunilor care le sunt dedicate copiilor. De data aceasta, cu implicarea autoritaților din comuna Baru și a celor de la British Council, cei mici au facut cunoștința cu limba engleza. „English for the community” este denumirea…

- Un ONG a dat in judecata primaria si a obligat-o sa infiinteze un serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, asa cum cere legislatia in vigoare. Autoritatile au infiintat serviciul, dar in cadrul Salubritate SRL, societatea primariei care desfasura pana acum activitatea de „ecarisaj“.…