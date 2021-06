Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent social de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Iași a fost sunat, miercuri dimineața, de parintele unui copil aflat intr-o masura de protecție, care a...

- Alerta cu bomba la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecției Copilului Iasi. Un echipaj al brigazii antiteroriste si politistii au intervenit de urgenta la fata locului dupa ce tatal unui copil de la centru a amenintat ca va pune o bomba in institutie, dupa cum a precizat directorul…

- Este din nou alerta cu bomba, de data aceasta la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Iași. Angajații au fost evacuați din cladire, miercuri dimineața, in urma unui anunț privind existența unei bombe in cladire. Alarma s-a dat, miercuri dimineața, in jurul orei 09.00, cand…

- Apar noi informații pe surse din ancheta de la Arad. E a cincea zi de la tragedie și oamenii legii inca nu au descoperit cine sunt autorii, ba chiar mai mult, ieri au fost reluate cercetarile de la locul accidentului. Intre timp, dupa ce au fost verificate toate camerele de luate vederi din zona,…

- In urma cu aproximativ o ora, spun forțele de ordine, un barbat a sunat la 112 și a spus ca va amplasa acolo o bomba.In zona au ajuns de urgența mai multe echipaje ale poliției, dar și ale Brigazii Antitero și SRI.Oamenii legii nu au gasit nimic pana acum și spun ca ar putea fi o alarma falsa, dar continua…

- Cei 19 beneficiari ai Centrului de Suport pentru Situații de Urgența și Criza, din cadrul Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara descopera tainele gradinaritului. Amenajeaza o mini-gradina de legume și flori.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 6 aprilie, cinci decrete de promulgare a unor legi. Toate cele cinci legi sunt de aprobare a unor ordonante de urgenta ale Guvernului. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 182/2020…