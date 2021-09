Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de control pentru bilete si abonamente in mijloacele de transport in comun se va intensifica in București de la data de 1 septembrie 2021. Doar 10% din costurile serviciului de transport in comun sunt acoperite de incasarile din regiunea Bucuresti-Ilfov. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) anunta ca va intensifica activitatea de control al biletelor si abonamentelor in mijloacele de transport in comun, incepand cu data de 1 septembrie 2021, avand in vedere ca foarte multi calatori circula fara…

- Doar 10 % dintre calatorii care folosesc transportul in comun de suprafata din Bucuresti si Ilfov isi platesc biletul, anunta TPBI- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov. In aceasta situatie, Asociatia anunta ca va intensifica actiunile de control de la 1…

- Calatorii din autobuzele, tramvaiele și troleibuzele STB care circula in București și in județul Ilfov vor fi verificați mai des daca au un bilet sau abonament valabil. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) anunța ca aceste controale vor fi intensificate…

- Pretul unei calatorii cu metroul sau cu transportul in comun de suprafata creste la 3 lei de duminica, iar un bilet comun STB/Metrorex va costa 5 lei, a anuntat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Biletul comun STB/Metrorex in valoare de 5 lei va permite o calatorie cu metroul si 90 de…

- ”Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) a semnat joi, 29.07.2021, contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport de calatori cu operatorii din Regiunea Bucuresti – Ilfov, iar acestea vor intra in vigoare la 1 august 2021. Contractul…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) modifica sistemul de transport din intreaga regiune si dispune eliminarea diferentelor dintre liniile urbane, cele regionale si cele expres, toate liniile devenind, de la 1 august, de tip metropolitan, si vor functiona…

- Consilierul municipal USR PLUS Gabriel Rau a declarat ca in mijloacele de transport in comun trebuie sa existe senzori de temperatura si a propus o platforma online publica pentru reclamatii, unde petentul sa poata regasi statusul acestora. La o dezbatere organizata, vineri, de Municipalitate…