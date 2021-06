Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Timiș exista cateva vulnerabilitați, iar corupția este un flagel care trebuie prevenit, iar cand afecteaza sistemele publice trebuie activate mecanismele de control și de sancționare, a declarat, vineri, la Timișoara, ministrul de Interne Lucian Bode, care a avut o intalnire cu…

- Un elev de 15 ani de la un liceu din municipiul Constanta a fost agresat fizic, miercuri, de un barbat de 35 de ani, cand minorul se afla in afara curtii unitatii de invatamant, in timpul unei pauze dintre orele de curs. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, in…

- La inceputul acestei saptamani, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 10 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata. Procurorii au stabilit ca „in perioada 23.01.2021 – 22.05.2021,…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput o ancheta la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu, unde un elev a fost agresat fizic intr-o pauza. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu – Biroul de Ordine Publica – Compartimentul Proximitate impreuna cu ofițeri din…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud pun in aplicare 7 mandate de percheziție domiciliara, la persoane fizice și o instituție din municipiul Bistrița. Activitațile sunt desfașurate intr-un dosar penal aflat in instrumentarea polițiștilor,…

- Dupa un an de izolare, distanțare și restricții, teatrul maghiar „Csiky Gergely” invita publicul sa redescopere ce inseamna sa ai totul „la comun”, prin intermediul spectacolului cu acest nume, programat in 22 și 23 mai, de la ora 19,00, in sala mare a teatrului. Spectacolul, interzis spectatorilor…

- Un elev de la Școala Gimnaziala numarul 1 din Targu Jiu a ajuns vineri dupa-masa la spital, dupa ce s-a accidentat intr-o pauza. Elevii din școala au alertat profesorii, iar la școala a ajuns o ambulanța care l-a transportat pe baiat la spital. Elevul era conștient cand a fost preluat de salvare. Conducerea…

- Laura Sarbu, secretarul general al Primariei Deva, județul Hunedoara, și soțul ei, Hadrian Sarbu, angajat in aceeași instituție in cadrul Biroului Investitori Relații Externe, au fost reținuți joi, 1 aprilie, pentru 24 de ore de procurorii DNA Alba Iulia. Cei doi sunt acuzați de comiterea infracțiunii…