Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 decembrie 2022, dar si pe 30 decembrie 2022, se suspenda programul la Biroul de Informare si Relatii cu Publicul, dar si la Compartimentul arhiva din cadrul Curtii de Apel Constanta.Masura a fost anuntata de presedintele instantei, magistratul Alina Gabriela Jurubita.Astfel, potrivit anuntului,…

- Societatea de termoficare a transmis ca, in perioada 24 decembrie 2022 – 02 ianuarie 2023, casieriile Colterm vor funcționa dupa urmatorul program: 24.12.2022 (sambata) – CASIERIA din IULIUS MALL – DESCHIS – 10:00 – 18:00 (ultima incasare, la ora 17.30) 25.12.2022 – INCHIS 26.12.2022 (luni) – CASIERIA…

- Colterm aduce la cunoștința tuturor abonaților ca in perioada 24 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, casieriile Colterm vor funcționa dupa urmatorul program: 24.12.2022 (sambata) – CASIERIA din IULIUS MALL – DESCHIS – 10:00 – 18:00 (ultima incasare, la ora 17.30) 25.12.2022 – INCHIS 26.12.2022 (luni)…

- Schimbare in programul magazinelor Lidl, de Craciun și Revelion. Zilele in care vor fi inchise temporar Majoritatea magazinelor din țara vor avea program special de sarbatori. Unul dintre retailerii care au anunțat deja orarul pentru urmatoarea perioada este Lidl. Magazinele Lidl vor fi inchise in 25…

- Vineri, 2 decembrie 2022, activitatea de relații cu publicul, inclusiv registratura la Colterm, va fi inchisa, cu excepția a doua casierii, care vor funcționa dupa programul normal, astfel: – Casieria de pe str. Episcop Josef Lonovici nr. 4 (sediul central Colterm), orar: 8:00-15:45; – Casieria situata…

- Avand in vedere minivacanța care incepe cu ziua de 30 noiembrie, Ziua Sfantului Andrei, Poșta Romana a facut public care este programul de activitate al oficiilor poștale. Astfel, miercuri și joi, toate oficiile postale din mediul urban si rural sunt inchise, in conformitate cu prevederile Codului Muncii,…

- Societatea de termoficare Colterm a anunțat ca, pe langa zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, zile libere legal, și in ziua de vineri, 2 decembrie 2022, activitatea de relații cu publicul, inclusiv registratura, va fi inchisa, cu excepția a doua casierii Colterm, care vor funcționa dupa programul…

- „Am fost astazi chemat ca martor intr-un dosar in rem instrumentat de DNA. Asta inseamna un dosar unde nu exista autor identificat. Atat eu, cat si colegii mei colaboram pe deplin cu organele de ancheta pentru a elucida toate neclaritatile. Va reamintesc ca aceasta administratie a depus nu mai putin…