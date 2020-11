Activitatea secției consulare din cadrul Ambasadei Romaniei la Chișinau este suspendata incepand de luni. A fost depistat un caz de coronavirus in cadrul instituției. Ministerul de Externe anunța ca activitatea de relații cu publicul va fi temporar restransa. „Cu referire la informațiile aparute in spațiul public privind suspendarea activitații Secției Consulare a Ambasadei Romaniei la Chișinau, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca activitatea secției consulare din cadrul Ambasadei Romaniei la Chișinau a fost suspendata numai in ziua de 23 noiembrie 2020, in vederea adoptarii masurilor…