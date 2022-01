Activitate suspendată la Înmatriculări Sibiu. Șase angajați de la ghișeu au COVID-19 Activitatea serviciilor de Inmatriculari Sibiu este suspendata joi și vineri, dupa ce un numar de șase persoane care desfașoara activitate cu publicul la ghișeu au fost confirmate cu COVID-19, a anunțat, miercuri, Prefectura județului Sibiu. Astfel, in cele doua zile, nu se pot depune documente pentru inmatricularea vehiculelor. Cei programați in aceasta perioada pot depune documentele in zilele de miercuri, 26 ianuarie și joi, 27 ianuarie, intre orele 8.30 și 18.00 și trebuie sa aiba dovada programarii intr-una din cele doua zile in care este suspendata activitatea. Masura a fost decisa urmare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sibiu: Activitatea cu publicul, suspendata la Serviciul inmatriculari auto Sibiu. Foto: Agerpres. La Sibiu va fi suspendata, joi și vineri( 20 și 21 ianuarie), activitatea cu publicul pentru depunerea de documente necesare înmatricularii vehiculelor. Masura a fost…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat de Prefectura Sibiu, in zilele de joi, 20 ianuarie a.c. și vineri, 21 ianuarie a.c., se suspenda activitatea cu publicul pentru depuneri de documente necesare inmatricularii vehiculelor.Persoanele programate in perioada mai sus menționata sunt invitate sa se…

- Activitatea cu publicul la ghiseele de depunere a documentelor pentru inmatricularea vehiculelor din Sibiu si Medias va fi suspendata, timp de cateva zile, dupa ce sase angajati ai Serviciului de Inmatriculari au fost confirmati cu COVID, conform news.ro. Potrivit Prefecturii Sibiu, joi si…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 45 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.462 teste, dintre care 1.236 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 26 de cazuri. In Timis, 171 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 26 la ATI. In ultimele…

- Un numar de 733 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 44.051 de teste, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre cele 733 de cazuri noi, 9 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada…

- Doua persoane stau de vorba. Una fara masca, nevaccinata, dar pastrand distanța. Cealalta este infectata cu Sars-CoV-2. In 9 din 10 cazuri, interlocutorul va fi de asemenea infectat in doar cinci minute. Este concluzia unui studiu al Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organisation, care a calculat…

- Alte 1346 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 5 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2 - Bulgaria, 1 - Columbia, 1 - Bulgaria, 1 - Rusia, 1 - Serbia.

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 244 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 900 de teste, dintre care 318 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 139 cazuri. In Timis, 514 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 67 la ATI. In…