Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Alexandru Marius Badea și Iulia Alina Toader, președintele și locțiitorul Biroului Electoral Municipal Braila, au fost confirmați cu COVID-19, relateaza Agerpres.Biroul Electoral Județean Braila a decis inlocuireatuturor membrilor Biroului Electoral Municipal. In momentul de fața, funcția…

- Activitatea fabricii de mobila din Gherla, judetul Cluj, a fost suspendata, dupa ce 17 angajati au fost confirmati cu coronavirus. "Avem un focar activ la o fabrica din Gherla. Ca urmare a testarii realizate de angajator la 54 de persoane care erau contacti directi cu un caz pozitiv, au fost…

- Doi angajați din cadrul SPCRPCIV au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. In urma depistarii celor doi, activitatea de examinare a probei practice va fi suspendata. „Avand in vedere faptul ca la data de 14.08.2020, doi angajati din cadrul SPCRPCIV Alba au fost confirmați pozitiv cu COVID 19, in scopul…

- Activitatea economica in Franta a fost in iulie cu 7% sub nivelul normal, o usoara imbunatatire fata de iunie (9% sub nivelul normal), dupa ce sectorul constructiilor a ajuns aproape de perioada de dinaintea crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un raport publicat…

- Dupa ce a afectat activitatea fotbalistica la nivelul primelor doua esaloane, coronavirusul coboara si la Ligii 3. Doi jucatori de la Progresul Spartac, echipa care va sustine o dubla partida de baraj cu CSM Slatina pentru promovarea in Liga 2, au fost depistati pozitiv. „Cel putin pana sambata activitatea…

- Șase angajați ai DNA Cluj confirmați cu coronavirus. Tot personalul e testat și este efectuata o ancheta epidemiologica. Șase angajați ai DNA Cluj sunt confirmați cu noul coronavirus, iar DSP a declanșat o ancheta epidemiologica, potrivit Mediafax. La nivelul DNA Cluj au fost luate masuri de dezinfecție…

- Doi angajati ai Judecatoriei Ploiesti au fost confirmati cu noul coronavirus, activitatea cu publicul a unor compartimente ale instantei fiind suspendata pentru o perioada. Potrivit unui comunicat emis, vineri, de Judecatoria Ploiesti, in urma identificarii a doi angajati infectati cu virusul SARS-CoV-2,…

- Ambii sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. 26 de copii si 6 angajati se afla in izolare la domiciliu si momentan cursurile la gradinita sunt suspendate. Activitatea ar urma sa fie reluata dupa dezinfectarea completa a spatiilor. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi…