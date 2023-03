Oficialii ucraineni susțin ca in Marea Neagra are loc o „activitate neobișnuita a Rusiei” potrivit cotidianului Ukrainska Pravda, care citeaza purtatorul de cuvant al Comandamentului Sud. Natalia Humeniuk a afirmat ca in prezent exista 20 de nave rusești in Marea Neagra, inclusiv patru nave purtatoare de rachete, dintre care un submarin. Potrivit acesteia, navele sunt […] The post „Activitate neobișnuita” in Marea Neagra. Rușii ar fi trimis 20 de nave appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .