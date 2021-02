Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea chirurgicala a Sectiei de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia a scazut anul trecut, din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei, cu 30% fata de 2019, dar, cu peste 1.000 de operatii efectuate in 2020, a ramas "un puternic centru ortopedic din…

- Primarul comunei Meteș din județul Alba, Dan Cosmin Opruța, a murit la doar 38 de ani, dupa ce s-a infectat cu Covid-19, anunta alba24ro . Acesta a fost internat la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia și ulterior a fost transferat la Spitalul din Targu Mureș, tot pe secția ATI.…

- Un bebelus care venise pe lume, de doar trei zile, a murit la Secția UPU a Spitalului Judetean de Urgența din Alba Iulia, in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit reprezentantilor Spitalului Județean, bebelusul s-ar fi inecat cu lapte in timpul hranirii. Copilașul a fost preluat de o ambulanta dintr-o…

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a parasit de trei ori pe durata unei zile Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), unde era internat cu COVID-19. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, Luminita Prodan, duminica…

