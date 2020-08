Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput lucrarile de reabilitare a sensului giratoriu de la intersectia bulevardului Dem Radulescu cu strada Ostroveni, in cadrul programului ”Lucrari de intretinere si reparatii curente ale infrastructurii rutiere”, initiat in primavara acestui an. Asfaltarea efectiva este estimata sa se finalizeze…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 18 – 24 iulie 2020 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strazile: Matache Temelie 17, str. Apusului intersecție cu str Eftimeștilor,…

- In urma cu patru ani, pe 9 iulie 2016, depuneam juramantul ca Primar al municipiului Ramnicu Valcea. Privind retrospectiv aceasta perioada, pot spune ca nu doar am facut ceea ce am promis in campania premergatoare alegerilor locale, dar am reusit implementarea unor obiective noi, a caror oportunitate…

- 134 de copii se intorc in cresele municipale Din aceasta saptamana, 134 de copii au revenit in cresele din administrarea Primariei municipiului Ramnicu Valcea, unde vor fi gazduiti pe perioada iunie – august in conditii de siguranta si cu respectarea tuturor reglementarilor in vigoare privind masurile…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 06 – 12 iunie 2020 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, avariile la conductele de apa potabila pe strazile Aranghel, Marașești și Splaiul Independenței. LUCRARI…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea, prin Directia Administrarii Domeniului Public, a derulat in ultimele zile o campanie intensa de asfaltari si marcaje rutiere pe alei, strazi si parcari din jurul blocului A17 din Ostroveni – langa Casa Tineretului. Pe o suprafata de peste 2.000 mp s-au facut asfaltari…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 11-15 mai 2020 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, avariile la conductele de apa potabila pe strazile Posada și Eroilor. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. In vederea…