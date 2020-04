Activitate intensă a APAVIL și în intervalul 30 martie-3 aprilie 2020 APAVIL SA a desfasurat si in perioada 30 martie-03 aprilie 2020 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. AVARII SOLUTIONATE. S-au remediat, in timp util, pierderile de apa potabila pe strada Eugen Ciorascu, Raureni și 1 Mai. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. In vederea aducerii la starea inițiala a terenului deteriorat in urma intervențiilor, s-au executat lucrari de amenajare prin betonare/asfaltare pe strazile Dem Teodorescu, Marin Sorescu, 1 Mai, Ostroveni și Aranghel. POMPE CURATATE. S-au curațat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor,… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

