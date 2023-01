Stiri pe aceeasi tema

- Elevi din ciclul primar și ciclul gimnazial, de la Liceul Teoretic ”Pavel Dan” din Campia Turzii, au celebrat intr-o maniera inedita ziua de 15 ianuarie 2023, Ziua Culturii Naționale. ”Au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu, au aflat informații despre cele mai importante evenimente din viața poetului…

- In aceasta dupa-amiaza, in sala de sport a Liceului Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii, grupele de copii ale filialei din Campia Turzii a Academiei de Volei Pirv11 au avut prilejul de a se antrena alaturi de cunoscutul voleibalist brazilian Jose Francisco Filho, supranumit ”Pele do Volei”. Alaturi…

- Saptamanile trecute, in cadrul proiectului Academia Civica, tineri din clasele a 10-a au beneficiat de un workshop pe tema managementului. Aceste ateliere au avut loc in cadrul orelor de Educație Antreprenoriala de la Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii. Potrivit membrilor AMoS, elevii au…

- In data de 15 decembrie 2022, reprezentanți ai Liceului Teoretic „Pavel Dan” Campia Turzii au fost prezenți la Gala Faptelor Bune Arieș, eveniment organizat de AMoS (Alianța pentru Mobilitate Sociala). Astfel, Clubul Impact „Aha” al L.T.P.D., a obținut locul I la categoria inițiative școlare – secțiunea…

- Elevii clasei a IV-a A, de la Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii, indrumați de doamna invațatoare Veronica Pandea, i-au primit cu multa bucurie pe copiii de la Gradinița cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” din localitate. ”Cei mici au fost conduși de noii lor prieteni sa descopere…

- Proiectul de service -learning ”Povestea produselor locale din perspective tiparelor textuale” al Liceului Teoretic ”Pavel Dan” a participat la prima ediție a Premiilor Naționale pentru Practici Eficiente de Service Learning, eveniment organizat de Fundația Noi orizonturi in parteneriat cu Asociația…

- ”Delegația Liceului Teoretic „Pavel Dan” formata din 2 cadre didactice și 5 elevi a participat in perioada 17-21 octombrie 2022 la prima mobilitate transnaționala cu elevi organizata de partenerii greci la GIMNASIO AND HIGHSCHOOL OF SKRIPERO KERKYRA CORFU derulata in cadrul Proiectului Erasmus+, acțiunea…

- Academiei de Volei Pirv 11 organizeaza „Open Day”, un eveniment care se va desfașura in sala de sport a Liceului ”Pavel Dan” Campia Turzii, vineri, 4 noiembrie 2022, ora 16:30. „Academia de Volei Pirv11, fondata de Cristina Pirv, cea mai buna jucatoare de volei a Romaniei și multipla campioana naționala…