Activistul Tiberiu Boșutar, agresat în urma unei altercații în pădure Activistul de mediu Tiberiu Boșutar, care s-a deplasat joi in fondul forestier de pe raza comunei Coșna, insoțit de 2 cameramani, a fost implicat intr-o altercație despre ale carei dimensiuni polițiștii nu au inca foarte multe informații pentru ca toți cei care au fost de fața au refuzat sa dea ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in cursul serii de astazu, 16 august 2021, pe raza satului Inuri. Din primele informații este vorba despre un incendiu de vegetație și padure. Mai mulți copaci au fost cuprinși de flacari, arzand cu putere. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea…

- Aprobarea și înregistrarea grupului fiscal se poate realiza daca entitațile interesate depun la autoritatea fiscala o cerere cu minim 60 de zile înainte de începerea exercițiului financiar, potrivit consultantului fiscal Adrian Bența. Procedura pentru crearea grupurilor fiscale a fost…

- Un videoclip senzațional, care surprinde momentele in care un motanel caștiga o lupta teritoriala cu un urs brun, a fost filmat pe 31 iulie de un grup de pescari, intr-o padure din nordul regiunii rusești Irkutsk.

- S-a dat alarma duminica seara la Leucusesti dupa ce o persoana a anuntat la 112 faptul ca s-a ratacit. Femeia in varsta de 53 de ani din localitate a intrat in padure pentru a face niste poze, insa nu a mai gasit drumul de intoarcere spre masina unde o astepta sotul. Mai multe echipaje de salvare-cautare…

- Incendii de padure in regiunea Iakutia din Rusia. Doar in ultimele 24 de ore, au ars in jur de o suta de mii de hectare de vegetatie. Pompierii lupta cu peste 100 de focare pe o suprafata totala de 770 de mii de hectare.

- Situatie disperata pentru locuitorii unei comune de langa Pitesti. Oamenii spun ca localitatea a devenit o adevarata autoservire pentru ursii care coboara in fiecare seara din paduri si intra in gospodarii in cautare de hrana.

- Doi tineri din Aiud au solicitat ajutor, prin 112, dupa ce s-au ratacit in padure. Au fost constituite echipe complexe de cautare, care au demarat cautarile și i-au gasit pe cei doi intr-o zona greu accesibila. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iunie 2021, in jurul orei 22.30, polițiștii din Aiud au…