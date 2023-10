Stiri pe aceeasi tema

- Rusia l-a adaugat pe lista sa de agenti straini pe respectatul jurnalist si co-laureat al Premiului Nobel, Dmitri Muratov, eticheta pe care autoritatile o folosesc in mod obisnuit pentru a reduce la tacere criticii, relateaza The Guardian, citat de news.ro.Decizia care il vizeaza pe editorul celei…

- Un rus a fost condamnat joi, 31 august, de catre justitia germana la 10 ani de inchisoare, fiind acuzat ca a pregatit asasinarea unui disident, opozant cecen, relateaza AFP. Prezentat drept Valid D., el a fost gasit vinovat de faptul ca s-a declarat pregatit sa comita o crima si un ”act de violenta…

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…

- In Ambasada Rusiei la Chișinau au ramas suficienți diplomați pentru a oferi toata asistența necesara cetațenilor sai, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Raspunsul vine dupa ce MID-ul de la Moscova s-a aratat nemulțumit de decizia autoritaților de la Chișinau de a reduce numarul…

- Ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, viziteaza Rusia și Belarus in semn de susținere, in timp ce Occidentul incearca sa izoleze cei doi aliați din cauza invaziei Moscovei in Ucraina, noteaza Al Jazeera. Li a plecat luni in aceasta calatorie de șase zile, in timpul careia va ține un discurs la Conferința…

- Statele Unite și țari din Europa alimenteaza cu bani grei Rusia: modul in care Vladimir Putin prospera, in ciuda sancțiunilorSUA si aliatii sai europeni importa cantitati mari de combustibil nuclear din Rusia, oferind Moscovei sute de milioane de dolari de care are mare nevoie pentru a purta razboiul…

- Rusia și-a dublat planul de cheltuieli pentru aparare in 2023 la peste 100 de miliarde de dolari - o treime din toate cheltuielile publice - arata un document guvernamental analizat de Reuters, in condițiile in care costurile razboiului din Ucraina cresc și exercita o presiune tot mai mare asupra finanțelor…

- Sase drone ucrainene au fost doborate in timpul noptii in regiunea Kaluga, de la sud-vest de Moscova, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza CNN."Noaptea trecuta, o tentativa a regimului de la Kiev de a efectua un atac terorist cu ajutorul unor vehicule aeriene fara pilot a fost dejucata…