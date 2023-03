Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Minsk, Belarus, l-a condamnat vineri la 10 ani de inchisoare pe activistul politic Ales Bialiatki si figura de prim-plan a miscarii democratice din Belarus, a transmis Viasna, ONG-ul sau.

- Activistul belarus a fost condamnat pentru „activitați ilegale și finanțarea” grupului pentru drepturile omului Viasna, pe care el l-a inființat, relateaza BBC și CNN . Ales Bialiațki, unul dintre cei trei caștigatori ai Premiului Nobel pentru Pace in 2022, și-a aflat astazi, 3 martie, sentința in procesul…

- Un tribunal din Minsk l-a condamnat vineri la 10 ani de inchisoare pe activistul politic Ales Bialiatki, colaureat al premiului Nobel pentru pace in 2022 si figura de prim-plan a miscarii democratice din Belarus, informeaza ONG-ul sau, relateaza AFP, preluat de AGERPRES. Organizatia pentru apararea…

- Parchetul din Belarus a cerut luni, 27 februarie, 19 ani de inchisoare pentru opozanta aflata in exil Svetlana Tihanovskaia, judecata in lipsa din ianuarie, in mijlocul unei campanii de reprimare a oricaror voci critice la adresa regimului lui Alexander Lukasenko, informeaza Agerpres, care preia AFP.Svetlana…

- Jurnalistul Andrzej Poczobut, personalitate a minoritatii poloneze din Belarus, a fost condamnat, miercuri, la opt ani de inchisoare pentru „incitare la ura”, conform unui comunicat al justiției bieloruse. Pedeapsa prevede detentia intr-un „lagar penitenciar cu regim sever”, a precizat instanta suprema…

- Vasili Hamutovski (44 de ani) și-a aflat sentința, joi, 29 decembrie, dupa ce a fost arestat in Belarus, țara natala, pe 30 septembrie, la Minsk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Aliaksandra Herasimenia, 36 de ani, fosta inotatoare și medaliata la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 și Rio 2016, a fost condamnata la 12 ani de inchisoare in Belarus pentru „inființarea unei structuri extremiste”. Condamnarea a fost pronunțata de un tribuna din Minsk in urma unui proces inceput…

- Un tribunal rus l-a condamnat pe politicianul de opoziție Ilia Iasin la opt ani și jumatate de inchisoare, in cel mai mediatizat caz de pana acum al unui disident rus incarcerat pentru ca s-a opus invaziei din Ucraina, transmite The Guardian.