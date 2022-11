Stiri pe aceeasi tema

- Sute de activisti de mediu imbracati in salopete albe au luat cu asalt sambata o zona in care se afla avioanele private de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam si au impiedicat plecarea avioanelor timp de ore intregi, asezandu-se in fata rotilor acestora, informeaza Reuters. Politia militara a intervenit…

- In timp ce Europa se confrunta cu o vara de perturbare a calatoriilor, cei mai bogați au propriile strategii. Utilizarea avioanelor private a crescut cu aproape o treime in ultimele luni in comparație cu nivelurile anterioare pandemiei, ceea ce a dus la o capacitate mai mare a aeroporturilor din Ibiza…

- Turcia acuza ca avioanele sale aflate in misiune in Marea Egee si in estul Marii Mediterane au fost vizate de sistemul de aparare aeriana S-300 al Greciei si a calificat aceasta acțiune ca fiind "ostila".

- In Franța, o inițiativa legislativa legata de interzicerea folosirii avioanelor private, proiect anunțat de un deputat ecologist, starnește ample discuții. Ministrul delegat pentru transporturi, Clement Beaune, crede ca o astfel de discuție trebuie sa aiba loc, dar in anumite condiții și cu anumite…

- Opinia publica a criticat-o pe Kylie Jenner pentru ca și-a folosit avionul privat timp de cateva minute și a generat poluare. Zborul lui Jenner a durat aproximativ 12 minute, incluzand decolarea și aterizarea. Celebritațile nu ințeleg cat de mult polueaza folosind avioanele private, asta pentrun…