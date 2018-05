Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a evitat o infrangere in alegerile locale din Londra si a obtinut victorii in alte regiuni din tara care sprijina Brexitul, potrivit rezultatelor partiale publicate vineri, desi adversarii din Partidul Laburist au castigat si ei teren in capitala,…

- Planurile premierului britanic Theresa May in ceea ce privește Brexitul se lovesc de o noua problema legala, in condițiile in care Curtea Suprema este așteptata sa decida daca unele puteri pe care le deține Regatul la nivel central vor trece in administrarea locala in Scoția și Țara Galilor. În…

- Un referendum cu privire la avirt urmeaza sa fie organizat pe 25 mai, a anuntat miercuri Guvernul irlandez, relateaza Reuters conform News.ro . Avortul reprezinta un element de fractura, in contextul in care interzicerea totala a intreruperii voluntare a sarcinii, care a dominat mult timp Irlanda catlica,…

- Comisia Europeana pregateste legislatia prin care va cere tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, scrie marti cotidianul german Die Welt, citat de Reuters. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…