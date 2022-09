Activiștii Greenpeace au blocat, în Finlanda, un transport de gaz natural lichefiat din Rusia Mai mulți activiști ai grupului ecologist Greenpeace au blocat sambata descarcarea unui transport de gaz rusesc la un terminal de gaz natural lichefiat (GNL) din nordul Finlandei, au anunțat proprietarul terminalului și Greenpeace, informeaza The Guardian citand AFP. Activiștii au cerut ca Helsinkiul sa opreasca importurile de gaze naturale din Rusia dupa ce trupele Moscovei au invadat Ucraina, pe 24 februarie. „Transportul conține gaz natural lichefiat provenit din Rusia”, a declarat, pentru agenția France Presse, Olga Vaisanen, o purtatoare de cuvant a companiei finlandeze Gasum care a importat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

