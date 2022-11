Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara pregateste modificarea legii la inceputul anului viitor. Șoferii care nu au RCA vor fi depistați cu ajutorul camerelor de supraveghere care rețin numerele de inmatriculare ale autoturismelor.Șoferii cred ca ar fi o masura utila și asta pentru ca nimeni nu ar vrea…

- 93% dintre șoferii romani iși doresc camere fixe de monitorizare pe strazi, pentru reducerea accidentelo, 80% dintre șoferi au declarat ca au fost victime ale agresiunilor in trafic sub forma flash-urilor/claxoanelor, 80% dintre cei chestionați considera ca șoferii mijloacelor de transport in comun…

- Politia Romana si Ursus Breweries prezinta studiul „Atitudini sociale privind riscul in trafic 2022”, pentru aflarea perceptiei si nevoilor participantilor la trafic, conform unui comunicat remis redactiei. Potrivit sursei citate, la data de 14 octombrie 2022, Politia Romana si Ursus Breweries fac publice…

- Poliția Romana și Ursus Breweries fac publice rezultatele studiului „Atitudini sociale privind riscul in trafic 2022” și analiza comparativa a datelor colectate și prelucrate in cele cinci etape ale acestui studiu, in intervalul 2008 – 2022. Studiul prezinta comportamentele și atitudinile care favorizeaza…

- UPDATE 2 In ciuda faptului ca s-a oprit circulația in zona accidentului, o coloana oficiala din care face parte ministrul de Interne, Lucian Bode, a trecut de locul evenimentului, pentru a ajunge la Centrul Shengen de la Buzau, unde are o vizita de lucru. UPDATE 1 „Trafic blocat pe DN2E85, in localitatea…

- Soferii care aveau de gand sa evite aglomeratia din municipiul Slatina si orasul Bals optand pentru varianta parcurgerii acestei distante pe drumul expres DEx 12 trebuie sa-si reevalueze optiunea. Un autotren incarcat cu carbuni s-a rasturnat aici blocand circulatia.

- Un tir incarcat cu covoare s-a rasturnat azi noapte, in jurul orei 23,00, la Danila, pe partea carosabila, blocand ambele sensuri de mers. In accident a fost implicat doar șoferul autocamionului, care nu a necesitat ingrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari ai ...

- Activistii pentru protectia climei din sudul Frantei au umplut gaurile terenurilor de golf cu ciment pentru a protesta impotriva scutirii terenurilor de golf de la interdictiile de utilizare a apei, pe fondul secetei severe din aceasta tara.