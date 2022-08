Stiri pe aceeasi tema

- Activistii pentru protectia climei din sudul Frantei au umplut gaurile terenurilor de golf cu ciment pentru a protesta impotriva scutirii terenurilor de golf de la interdictiile de utilizare a apei, pe fondul secetei severe din aceasta tara.

- Un grup de activiști de mediu au umplut cu ciment gaurile unui teren de golf in sudul Franței, in semn de protest ca terenurile de golf au fost exceptate de la masura raționalizarii apei, in contextul secetei severe, scrie BBC.

- Activiștii pentru clima din sudul Franței au umplut gaurile de pe terenurile de golf cu ciment, pentru a protesta impotriva unei decizii care excepteaza terenurile de golf de la interdicția de a fi udate, secetei severe din țara, scrie BBC . Grupul a vizat locații din apropierea orașului Toulouse, numind…

- Protest al activistilor Greenpeace Romania in mijlocul albiei secate a Dunarii pentru a atrage atentia autoritatilor ca urgenta climatica nu e doar o lozinca, se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei de mediu.

- Incendiul care a devastat 7.000 de hectare de padure in sud-vestul Frantei, in apropierea bazinului Arcachon, este in prezent circumscris dupa 11 zile de lupta a pompierilor, au anuntat sambata autoritatile locale, noteaza AFP.

- Franța, prieten de nadejde al Romaniei, este una dintre marile națiuni ale Europei care au pus bazele unei Uniuni Europene. De-a lungul timpului, Republica Franceza a inspirat democrații din intreaga lume prin valori care s-au transformat intr-o deviza cunoscuta: Libertate, Egalitate, Fraternitate.…

- Intoarcerea razboiului in Europa pune intr-o lumina speciala defilarea traditionala de joi, la Paris, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, care onoreaza statele de pe flancul de est al NATO si trupele franceze desfasurate in acestea, inclusiv Romania, relateaza AFP.

- Activisti ai Greepeace Romania au organizat, marti, un protest in fata sediului Ambasada Ungariei la Bucuresti, demers care face parte dintr-o serie de actiuni similare, in mai multe tari din Europa. Reprezentantii ONG-ului sustin ca "renuntarea la petrolul rusesc este singura optiune viabila si absolut…