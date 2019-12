Activiștii ecologiști au aruncat cu bălegar în cursul unui protest la Madrid Mai mulți activiști ecologiști s-au adunat sambata la Madrid pentru a protesta fața de impasul in negocierile de la Conferința ONU privind schimbarile climatice (COP25), in condițiile in care participanți nu au reușit momentan sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris, conform Mediafax. Protestul, organizat de grupul Extinction Rebellion, a avut loc in fața complexului unde are loc conferința ONU, eveniment programat inițial sa se incheie vineri, dar care s-a prelungit și sambata, dupa ce nu s-a reușit sa se ajunga la o poziție comuna a participanților, relateaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice, COP25, care ar fi trebuit sa se incheie vineri, s-a prelugit si sambata la Madrid dupa ce in urma ultimelor negocieri desfasurate in timpul noptii a fost propus un nou document final prin care se incearca armonizarea pozitiilor divergente…

- Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice, COP25, care ar fi trebuit sa se incheie vineri, s-a prelugit si sambata la Madrid dupa ce in urma ultimelor negocieri desfasurate in timpul noptii a fost propus un nou document final prin care se incearca armonizarea pozitiilor divergente…

- Republica Moldova s-a încadrat activ în procesul global privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, angajându-se sa atinga pâna în 2030 tinta neconditionata de 67% de reducere a emisiilor nete ale gazelor cu efect de sera comparativ cu nivelurile anului 1990,…

- Parinti din lumea intreaga au lansat joi un apel destinat semnatarilor Acordului de la Paris, care ar trebui sa fie ''veritabili eroi'' in lupta pentru limitarea incalzirii globale si pentru ''a le oferi copiilor nostri viitorul pe care il merita'', informeaza AFP. "Nu…

- Deceniul 2011-2020 va fi cel mai cald din istoria inregistrarilor meteorologice, a anunțat Organizația Meteorologica Mondiala (OMM), in cadrul Conferinței ONU privind schimbarile climatice de la Madrid, informeaza site-ul agenției DPA, conform Mediafax.„Suntem departe de a atinge țintele stabilite…

- Deceniul 2011-2020 va fi cel mai cald din istoria inregistrarilor meteorologice, a anunțat Organizația Meteorologica Mondiala (OMM), in cadrul Conferinței ONU privind schimbarile climatice de la Madrid, informeaza DPA. „Suntem departe de a atinge țintele stabilite in cadrul Acordului climatic de la…

- O macheta plutitoare a unei case britanice tipice din suburbii a putut fi vazuta scufundandu-se lent in Tamisa, duminica, in centrul Londrei, in cadrul unui protest organizat de Extinction Rebellion pentru a solicita politicienilor care se confrunta in alegerile din 12 decembrie sa prioritizeze lupta…

- Romania a adaugat patrimoniului de valori al Organizatiei Natiunilor Unite "dorinta de cooperare pe plan international, optiunea sa ferma pentru valorile democratiei si respectul pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului", arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…