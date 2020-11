Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Informational Integrat de Urmarire a Materialelor Lemnoase - SUMAL 2.0 va deveni operational incepand cu data de 1 noiembrie 2020, iar cei peste 100.000 de utilizatori, dintre care mai mult de jumatate sunt noi, vor putea sa inceapa sa opereze in acest sistem informatic, in paralel cu versiunea…

- Toți operatorii din piața de ambalaje din Romania, de la cei care colecteaza pana la reciclatori, vor fi monitorizați, incepand cu 15 ianuarie 2021, prin Sistemul Informatic de Urmarire a Trasabilitații Deșeurilor din Ambalaje (SIATD) a anunțat astazi bacauanul Mircea Fechet, secretar de stat in Ministerul…

- Ministerului Mediului lanseaza, marți, programul "Casa Eficienta Energetic". Pentru ce tipuri de lucrari in locuința da statul 15.000 de euro nerambursabili Circa 9.000 de romani pot beneficia de cate 15.000 de euro pentru eficientizarea energetica a locuintelor, prin programul de finantare…